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Транспорт

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У 22 автобусов изменятся маршруты в районе Башни смерти: рассказываем, как они будут ходить 15 августа

Из-за перекрытия улиц в районе Башни смерти изменятся маршруты 22 автобусов. 15 августа в этом районе пройдет ночной забег и велогонка «Темные ночи».

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В департаменте транспорта рассказали, что автобусы будут ходить по измененным маршрутам с 20:00 до 23:59. 

  • №1 и №33 в обеих направлениях пойдут в объезд по улице Островского;
  • №45 и №50 проследуют в объезд по улице Куйбышева;
  • №4, 19, 33, 51, 59, 71, 72, 74 и 81 в сторону центра будут идти по улице Островского, в направлении улицы Чкалова — по Куйбышева;
  • №8, №13 и №75 перенаправят по улицам Героев Хасана, Чернышевского, Южной дамбе и бульвару Гагарина, в обратном направлении — по бульвару Гагарина и улице Старцева;
  • №5 и №61 укоротят до остановки «Улица Чернышевского», маршрут №31 — до остановочного пункта «Улица Белинского», автобусы №52 и №60 — до остановочного пункта «ПНИПУ».

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