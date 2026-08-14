У 22 автобусов изменятся маршруты в районе Башни смерти: рассказываем, как они будут ходить 15 августа

В департаменте транспорта рассказали, что автобусы будут ходить по измененным маршрутам с 20:00 до 23:59.

№1 и №33 в обеих направлениях пойдут в объезд по улице Островского;

№45 и №50 проследуют в объезд по улице Куйбышева;

№4, 19, 33, 51, 59, 71, 72, 74 и 81 в сторону центра будут идти по улице Островского, в направлении улицы Чкалова — по Куйбышева;

№8, №13 и №75 перенаправят по улицам Героев Хасана, Чернышевского, Южной дамбе и бульвару Гагарина, в обратном направлении — по бульвару Гагарина и улице Старцева;

№5 и №61 укоротят до остановки «Улица Чернышевского», маршрут №31 — до остановочного пункта «Улица Белинского», автобусы №52 и №60 — до остановочного пункта «ПНИПУ».