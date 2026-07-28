Количество «умных» остановок превысило 270

По данным департамента транспорта, павильоны с цифровыми сервисами установили на автобусных остановках «Микрорайон Нагорный», «УДС «Молот», «Сквер Журналистов», «Лицей №3», а также на трамвайной «Рабочий поселок». Среди них появилась новая введенная «умная» остановка «Бульвар Преображенского» в районе деревни Кондратово.

Общее число «умных» остановок в Перми достигло 275. Часть из них сейчас в процессе подключения и настройки. В пресс-службе администрации говорят, что конструкцию «умных» остановок со времени первых павильонов доработали: сейчас есть разные конфигурации с учетом на пассажиропоток и габариты посадочной площадки, а еще увеличены размеры лавочек и добавлены ветрозащитные стенки. В городе приводят в порядок и обычные остановочные комплексы: отремонтированы больше 130 павильонов и их отдельных элементов.

Информационный обзор редакции.