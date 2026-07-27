Осенью зону платной парковки собираются расширить до улицы Чкалова

В новую зону платной парковки войдут участки улиц Героев Хасана (от Соловьева до Чкалова), Куйбышева (от Соловьева до Чкалова), Чкалова (от Куйбышева до Героев Хасана). Стоимость часа может составить 30 рублей в час.

Также с 1 сентября должны появиться две внутризональные платные парковки с восточной стороны ТЦ «Семь пятниц» и рядом со зданиями на Чернышевского, 32 и Героев Хасана, 9, 9а и 9Б. Стоимость часа парковки предлагают установить на уровне 30 рублей. С этого же времени будет действовать платная перехватывающая плоскостная парковка общего пользования вдоль улицы Краснофлотская, рядом с зданиями на Куйбышева, 53а и Краснофлотской, 14а.