Трамваи в Индустриальном районе вернутся к привычным маршрутам

Трамвай №2 из Осенцов будет следовать до Стахановского кольца, №11 и 12 все рейсы из центра пойдут до конечной остановки «Школа №107».

Также с 6 июля изменится работа нескольких автобусных маршрутов из-за ремонта трамвайных путей на улице Куйбышева. У №27 и №50 изменится время отправлений в течение дня, у №72 появятся отдельные рейсы на более востребованном участке между остановками «Улица Анвара Гатауллина» и «Город трудовой доблести».