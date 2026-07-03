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Транспорт

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Трамваи в Индустриальном районе вернутся к привычным маршрутам

Трамваи в Индустриальном районе с 6 июля пойдут по привычным маршрутам. По данным департамента транспорта, ранее на энергоинфраструктуре велись работы, теперь они завершены.

Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram

Трамвай №2 из Осенцов будет следовать до Стахановского кольца, №11 и 12 все рейсы из центра пойдут до конечной остановки «Школа №107».

Также с 6 июля изменится работа нескольких автобусных маршрутов из-за ремонта трамвайных путей на улице Куйбышева. У №27 и №50 изменится время отправлений в течение дня, у №72 появятся отдельные рейсы на более востребованном участке между остановками «Улица Анвара Гатауллина» и «Город трудовой доблести».

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