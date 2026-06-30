По улице Ленина запустили специальный трамвай: он проводит обкатку путей

Масштабное обновление трамвайных путей в Перми продолжается. Работы на участке между остановками «Улица Борчанинова» и «Улица Максима Горького» начались весной 2026 года.
По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, уже уложены рельсы на улице Ленина от от Комсомольского проспекта до Сибирской уложили рельсы. По ним начали обкатку два вагона модели 71-619, сцепленные «хвостами». Тестовые поездки должны создать нагрузку на путь для его усадки и принятия необходимого положения. После обкатки начнется укладка бетонных плит на участке и восстановление благоустройства.
Обновление трамвайных путей параллельно ведут и на других улицах в Перми. На Белинского сваривают стыки, на Куйбышева между улицами Белинского и Клары Цеткин демонтируют рельсы, на Петропавловской рабочие проводят баластировку трамвайных путей.
Комментарии (0)