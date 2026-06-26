Известно, на каких участках трасс строят дополнительные полосы

На трассе Горнозаводск — граница Свердловской области, на участке между 3-4 км, завершились основные строительные работы, сейчас там ставят дорожные знаки и наносят разметку. На другом участке трассы, с 6 по 7 км, продолжается строительство нескольких дополнительных полос: уже расчищено место отвода, началась укладка насыпи для временного проезда и подготовлено земляное полотно. В минтрансе объяснили, что оба этих участка находятся в районе затяжного подъема, а дополнительные переходно-скоростные полосы сделают движение в гору безопасным и предотвратят образование заторов на основной проезжей части.

Дополнительные полосы строят на участке трассы Пермь — Ильинский, который находится недалеко от дороги до Хохловки. На 27-29 км расчистили территорию, устроили временную дорогу и подготовили основание из щебеночно-песчаной смеси и монтируют звенья водопропускной трубы.