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Известно, на каких участках трасс строят дополнительные полосы

В Пермском крае расширяют дороги регионального значения, входящие в опорную сеть трасс. На них строят дополнительные полосы движения.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

На трассе Горнозаводск — граница Свердловской области, на участке между 3-4 км, завершились основные строительные работы, сейчас там ставят дорожные знаки и наносят разметку. На другом участке трассы, с 6 по 7 км, продолжается строительство нескольких дополнительных полос: уже расчищено место отвода, началась укладка насыпи для временного проезда и подготовлено земляное полотно. В минтрансе объяснили, что оба этих участка находятся в районе затяжного подъема, а дополнительные переходно-скоростные полосы сделают движение в гору безопасным и предотвратят образование заторов на основной проезжей части.

Дополнительные полосы строят на участке трассы Пермь — Ильинский, который находится недалеко от дороги до Хохловки. На 27-29 км расчистили территорию, устроили временную дорогу и подготовили основание из щебеночно-песчаной смеси и монтируют звенья водопропускной трубы.

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