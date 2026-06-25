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Транспорт

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Напротив филармонии закроют проезд по одной полосе почти на месяц

В Перми напротив краевой филармонии с 25 июня по 31 июля ограничат проезд для транспорта. Речь об участке улицы Куйбышева между Ленина и Петропавловской.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

В будни с 22:00 до 6:00 и выходные в течение всего дня движение от Петропавловской в сторону Ленина по улице Куйбышева будет закрыто. Обратное направление будет доступно для проезда.

В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что временное закрытие полосы нужно для размещения техники и проведения строительно-монтажных работ: на этом участке начинается реконструкция трамвайных путей на улице Куйбышева.

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