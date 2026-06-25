Напротив филармонии закроют проезд по одной полосе почти на месяц

В Перми напротив краевой филармонии с 25 июня по 31 июля ограничат проезд для транспорта. Речь об участке улицы Куйбышева между Ленина и Петропавловской.
В будни с 22:00 до 6:00 и выходные в течение всего дня движение от Петропавловской в сторону Ленина по улице Куйбышева будет закрыто. Обратное направление будет доступно для проезда.
В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что временное закрытие полосы нужно для размещения техники и проведения строительно-монтажных работ: на этом участке начинается реконструкция трамвайных путей на улице Куйбышева.
Комментарии (0)