Напротив филармонии закроют проезд по одной полосе почти на месяц

В будни с 22:00 до 6:00 и выходные в течение всего дня движение от Петропавловской в сторону Ленина по улице Куйбышева будет закрыто. Обратное направление будет доступно для проезда.

В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что временное закрытие полосы нужно для размещения техники и проведения строительно-монтажных работ: на этом участке начинается реконструкция трамвайных путей на улице Куйбышева.