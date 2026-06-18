Для капремонта закрыли участок улицы Борчанинова в районе Екатерининской

В «Пермблагоустройство» рассказали, что уже завершено большинство работ. На участке от Петропавловской до Ленина переустроены сети дождевой и кабельной канализации, перенесена контактная сеть, расширена проезжая часть и обустроен тротуар со стороны Театра-Театра. От улицы Ленина до Пермской также переустроены подземные коммуникации, там появилась новая трамвайная остановка, обновлен тротуар и заменено покрытие проезжей части.

На участке между Пермской и Екатерининской готово дорожное полотно, на четной стороне Борчанинова построен тротуар, сейчас его строят на нечетной стороне. Работы идут на участке между Екатерининской и Луначарского, поэтому на данном отрезке дороги ограничили движение для всего транспорта, кроме трамваев.