Открылся проход между Пермью I и Заводом Шпагина: прямой путь был недоступен почти два года

Теперь Завод Шпагина и Пермь I связывает тротуар, его проложили по ж/д путям, а в заборе культурного пространства сделали калитку. На это обратил внимание журналист 59.RU. Новый проход открыт не круглые сутки, только с 07:00 до 22:00.

Завершить реконструкцию пешеходного моста и перрона на Перми I планируют к концу ноября 2026 года.