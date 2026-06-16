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Открылся проход между Пермью I и Заводом Шпагина: прямой путь был недоступен почти два года

Между Заводом Шпагина и вокзалом Пермь I появился временный прямой проход. В 2024 году пешеходный мостик, соединявший эти две локации и располагавшийся над путями, был закрыт из-за ремонтных работ, и пермякам приходилось идти в обход.

Кирилл Хафизов/59.RU

Теперь Завод Шпагина и Пермь I связывает тротуар, его проложили по ж/д путям, а в заборе культурного пространства сделали калитку. На это обратил внимание журналист 59.RU. Новый проход открыт не круглые сутки, только с 07:00 до 22:00.

Завершить реконструкцию пешеходного моста и перрона на Перми I планируют к концу ноября 2026 года. 

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