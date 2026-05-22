Несколько улиц в районе эспланады закроют для проезда: рассказываем, какие и когда

Участок улицы Ленина и ближайшие к нему дороги 23 мая перекроют из-за проведения полумарафона «ЗаБег РФ». Накануне в этом же районе запретят парковку и остановку.

Схема перекрытия проезда 23 мая в Перми
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Пресс-служба администрации Перми

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что 22 мая с 19:00 до 20:00 23 мая нельзя будет парковаться на улице Ленина от Попова до Куйбышева. 23 мая с 00:50 до 18:00 движение на этом участке будет закрыто полностью.

23 мая с 7:00 до 15:00 полностью закрыты для проезда улицы:

  • Монастырская от Осинской до Сибирской;
  • Сибирская от Монастырской до Ленина;
  • Ленина от Куйбышева до Сибирской;
  • Осинская от Окулова до Монастырской;
  • Газеты Звезда от Окулова до Монастырской;
  • Окулова от Осинской до Комсомольского проспекта.

22 мая с 19:00 до 20:00 23 мая на них же будет запрещена парковка и стоянка.

