Несколько улиц в районе эспланады закроют для проезда: рассказываем, какие и когда

Участок улицы Ленина и ближайшие к нему дороги 23 мая перекроют из-за проведения полумарафона «ЗаБег РФ». Накануне в этом же районе запретят парковку и остановку.
В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что 22 мая с 19:00 до 20:00 23 мая нельзя будет парковаться на улице Ленина от Попова до Куйбышева. 23 мая с 00:50 до 18:00 движение на этом участке будет закрыто полностью.
23 мая с 7:00 до 15:00 полностью закрыты для проезда улицы:
- Монастырская от Осинской до Сибирской;
- Сибирская от Монастырской до Ленина;
- Ленина от Куйбышева до Сибирской;
- Осинская от Окулова до Монастырской;
- Газеты Звезда от Окулова до Монастырской;
- Окулова от Осинской до Комсомольского проспекта.
22 мая с 19:00 до 20:00 23 мая на них же будет запрещена парковка и стоянка.
Комментарии (0)