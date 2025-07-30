Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

С 3 августа изменится схема проезда по кольцу на площади Гайдара: делимся схемой

В районе Перми II на площади Гайдара продолжаются масштабные строительные работы. Из-за них в августе участки кольцевой развязки частично перекроют. Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, ограничения будут действовать с 3 по 31 августа.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Заезд на кольцо у площади Гайдара с улиц Ленина, Окулова и Екатерининской будет осуществляться по одной полосе, а не по двум, как было раньше.

1 августа перестанет действовать остановка «Улица Локомотивная». Ее исключат из маршрутов городского транспорта. Альтернативными вариантами станут остановки «Сквер им. Олега Новоселова» на Петропавловской и «Улица Хохрякова» на Екатерининской. В сентябре вместо «Локомотивной» обустроят новую остановку: она расположится ближе к Перми II, в районе Сада камней.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: