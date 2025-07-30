С 3 августа изменится схема проезда по кольцу на площади Гайдара: делимся схемой

Заезд на кольцо у площади Гайдара с улиц Ленина, Окулова и Екатерининской будет осуществляться по одной полосе, а не по двум, как было раньше.

1 августа перестанет действовать остановка «Улица Локомотивная». Ее исключат из маршрутов городского транспорта. Альтернативными вариантами станут остановки «Сквер им. Олега Новоселова» на Петропавловской и «Улица Хохрякова» на Екатерининской. В сентябре вместо «Локомотивной» обустроят новую остановку: она расположится ближе к Перми II, в районе Сада камней.