Известно, на каких дорогах в этом году установят мигающие шериф-балки

Шериф-балки появятся на опасных участках — на Восточном обходе, обходе города Чернушки, на шоссе Космонавтов и автодороге Кунгур — Соликамск — Горнозаводск. В прошлом году такие же конструкции появились на трассах Пермь — Усть-Качка, Кунгур — Соликамск и Кунгур — Соликамск — Усолье.

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что в этом году в Пермском крае установят более 1,5 тыс. новых дорожных знаков: на автодорогах Михино — Уинское, Уинское — Деменево, Куеда — Большая Уса.