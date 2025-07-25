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Известно, на каких дорогах в этом году установят мигающие шериф-балки

На нескольких участках дорог в Пермском крае в этом году установят шериф-балки. Это система световой индикации красно-синего цвета для повышения внимания водителей.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Шериф-балки появятся на опасных участках — на Восточном обходе, обходе города Чернушки, на шоссе Космонавтов и автодороге Кунгур — Соликамск — Горнозаводск. В прошлом году такие же конструкции появились на трассах Пермь — Усть-Качка, Кунгур — Соликамск и Кунгур — Соликамск — Усолье.

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что в этом году в Пермском крае установят более 1,5 тыс. новых дорожных знаков: на автодорогах Михино — Уинское, Уинское — Деменево, Куеда — Большая Уса.

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