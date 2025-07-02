Известно, вдоль каких дорог должны скосить заросли борщевика в этом году

Косить борщевик собираются с 26 мая по 15 октября. В списке автодороги Пермь — Усть-Качка, Пермь — Сылва — Троица, Пермь — Добрянка, Пермь — Краснокамск — Нытва, Пермь — Ильинский, Пермь— Кунгур и Пермь — Оса.

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что самая большая территория распространения борщевика расположена вдоль автодороги Пермь – Краснокамск – Нытва. Работы начались 28 июня, они продлятся до 27 августа включительно. Всего за сезон в Пермском крае намерены очистить от борщевика площадь более 2129 га.