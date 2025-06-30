В департаменте транспорта рассказали об изменениях в работе общественного транспорта

Перевозчик маршрута №6 выводит на линию обновленные автобусы. Начнут действовать новые контракты, согласно которым в транспорте будут увеличено количеств валидаторов, появится табло высокой четкости, кондиционер, система навигации и медиапанели.

На маршруты №28 и 29 выйдут новые автобусы модели Volgabus 4298G4 — таких в Перми еще не было. У транспорта низкий уровень пола при входе во все двери. Автобус малого класса №26 заменят на более вместительные модели. В департаменте транспорта объясняют, что это повысит провозную способность маршрута.

Маршрут №10т прекратит работу, так как закончится срок действия свидетельства. Вместо него пассажирам предлагают пользоваться автобусами №6 и №79.