Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

В департаменте транспорта рассказали об изменениях в работе общественного транспорта

C 1 июля общественный транспорт Перми ждут очередные изменения. Они коснутся нескольких автобусных маршрутов, рассказали в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Перми

Перевозчик маршрута №6 выводит на линию обновленные автобусы. Начнут действовать новые контракты, согласно которым в транспорте будут увеличено количеств валидаторов, появится табло высокой четкости, кондиционер, система навигации и медиапанели.

На маршруты №28 и 29 выйдут новые автобусы модели Volgabus 4298G4 — таких в Перми еще не было. У транспорта низкий уровень пола при входе во все двери. Автобус малого класса №26 заменят на более вместительные модели. В департаменте транспорта объясняют, что это повысит провозную способность маршрута.

Маршрут №10т прекратит работу, так как закончится срок действия свидетельства. Вместо него пассажирам предлагают пользоваться автобусами №6 и №79.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: