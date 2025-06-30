На парковках тестируют модуль, который определяет скрытые номера

Парковки Перми оснастили комплексом для фото- и видеонаблюдения — он фиксирует машины и считывает их государственные номера. С помощью нейросетей данные анализируются, определяются автомобили с нечитаемыми номерами. Если модуль не видит госномер, значит он скрыт или поврежден.

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, для таких автомобилей система создает отчет о нарушении. Его отправляют в городскую административную комиссию вместе с автоматически сформированной доказательной базой, необходимой для привлечения нарушителей к ответственности за неуплату парковки.