Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

На парковках тестируют модуль, который определяет скрытые номера

На муниципальных парковках Перми запустили модуль, который помогает определить скрытые госномера на машинах. Пока он работает в тестовом режиме. По результатам будет решено, внедрять его в систему контроля парковок или нет.

Пресс-служба администрации Перми

Парковки Перми оснастили комплексом для фото- и видеонаблюдения — он фиксирует машины и считывает их государственные номера. С помощью нейросетей данные анализируются, определяются автомобили с нечитаемыми номерами. Если модуль не видит госномер, значит он скрыт или поврежден. 

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, для таких автомобилей система создает отчет о нарушении. Его отправляют в городскую административную комиссию вместе с автоматически сформированной доказательной базой, необходимой для привлечения нарушителей к ответственности за неуплату парковки.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: