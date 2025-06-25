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Началась обкатка трамвайных путей в районе Стахановского кольца

В Перми начали обкатывать новые трамвайные пути от депо «Балатово» до Стахановского кольца. В это время специалисты проверяют безопасность и плавность хода.

Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram

На участке уложили рельсы, установили стрелочные переводы и сварили стыки. Как рассказал глава Перми Эдуард Соснин, при реконструкции трамвайные пути сделают обособленными — вместо разметки установят бордюрный камень для безопасности и более быстрого хода вагонов.

Запуск движения по обновленным трамвайным путям собираются запустить после того, как будут закончены ремонтные работы на улицах Мира и Карпинского.

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