На шоссе Космонавтов на месяц закрывают путепровод

Путепровод на шоссе Космонавтов закроют для проезда на месяц. Ограничения вводят с 21 июня в рамках продления улицы Крисанова. Рабочие будут монтировать барьерное ограждение, проводить допработы по деформационным швам, освещению и всем устроенным ранее коммуникациям.
Транспорт сможет двигаться по нижним боковым съездам слева и справа от путепровода. В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что доступно будет по две полосы в обе стороны. Открыть путепровод для проезда пообещали 24 июля.
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