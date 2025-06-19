Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

На шоссе Космонавтов на месяц закрывают путепровод

Путепровод на шоссе Космонавтов закроют для проезда на месяц. Ограничения вводят с 21 июня в рамках продления улицы Крисанова. Рабочие будут монтировать барьерное ограждение, проводить допработы по деформационным швам, освещению и всем устроенным ранее коммуникациям.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Транспорт сможет двигаться по нижним боковым съездам слева и справа от путепровода. В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что доступно будет по две полосы в обе стороны. Открыть путепровод для проезда пообещали 24 июля.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: