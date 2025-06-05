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За неработающие кондиционеры перевозчиков оштрафуют на 356 тысяч рублей

В мае в Перми начали проверять, как в автобусах и трамваях работают кондиционеры: температуру в салоне и скорость потока воздуха определяли специальными приборами. Во время рейдов ревизоры обнаружили более 300 нарушений.

Пресс-служба администрации Перми

По данным пресс-службы городской администрации, в итоге перевозчиков за климатические нарушения должны оштрафовать. Общая сумма санкций составит 356 тыс. рублей. Всего за месяц контрольно-ревизорская служба устроила 198 проверок на 49 маршрутах.

Климатическое оборудование в общественном транспорте Перми должно включаться при температуре воздуха выше +20ºС. Но проблемы могут возникнуть и при работающем кондиционере: пассажирам напомнили, что не стоит открывать форточки, если он включен.

В автобусах и трамваях Перми устанавливают датчики удаленного контроля работы климатических систем. Сейчас они работают на маршрутах №2, №7, №27, №32, №40, №47, №53, №60, №77, №78 и №80.

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