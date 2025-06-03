На трассе Пермь — Березники закрывают мост для ремонта

Дорогу перекроют для ремонта деформационных швов. Их делают из бетона. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края объяснили: чтобы материал стал прочным, нужны сутки и полное отсутствие динамичной нагрузки на мост.

Водителей просят объезжать закрытый участок через поселок Полазна (поворот налево при движении из Перми сразу после Ивановки) и деревню Нижнее Задолгое (с выездом на кольцо).