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На трассе Пермь — Березники закрывают мост для ремонта

Проезд для всего транспорта закрывают с 12:00 3 июня в районе моста через реку Полазну на трассе Пермь — Березники (с 37 по 41 км). Ограничения будут действовать сутки.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Дорогу перекроют для ремонта деформационных швов. Их делают из бетона. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края объяснили: чтобы материал стал прочным, нужны сутки и полное отсутствие динамичной нагрузки на мост.

Водителей просят объезжать закрытый участок через поселок Полазна (поворот налево при движении из Перми сразу после Ивановки) и деревню Нижнее Задолгое (с выездом на кольцо).

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