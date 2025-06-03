На трассе Пермь — Березники закрывают мост для ремонта

Проезд для всего транспорта закрывают с 12:00 3 июня в районе моста через реку Полазну на трассе Пермь — Березники (с 37 по 41 км). Ограничения будут действовать сутки.
Дорогу перекроют для ремонта деформационных швов. Их делают из бетона. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края объяснили: чтобы материал стал прочным, нужны сутки и полное отсутствие динамичной нагрузки на мост.
Водителей просят объезжать закрытый участок через поселок Полазна (поворот налево при движении из Перми сразу после Ивановки) и деревню Нижнее Задолгое (с выездом на кольцо).
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