В городе появились новые автобусы с кондиционерами: рассказываем, на каких маршрутах

Новые комфортабельные автобусы вывели на маршруты №2, 7, 27, 32, 40, 47, 53, 60, 77, 78 и 80. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что на №27 и 53 появились «гармошки», а на №7 перевели большие автобусы.

Это не последние изменения подвижного состава. Перевозчики получат следующие партии новых автобусов, которые собираются вывести на линии в 2025 году. Среди обновлений — «гармошки» на маршрутах №1, №14 и №15. До конца года количество автобусов особо большого класса в Перми превысит 100 штук.