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Известно, где уже начались дорожные работы

В Перми начался дорожный ремонт. В пресс-службе администрации города рассказали, что основные работы ведут ночью, чтобы сохранить пропускную способность в час пик.

Пресс-служба администрации Перми

В первую очередь начались работы на нескольких объектах. На улице Лихвинская (от Старцева до Братской) начали фрезеровку, затем обновят асфальтовое покрытие, заездные карманы и колодцы. На улице Космонавта Леонова (от Рязанской до Архитектора Свиязева) уже уложили выравнивающий слой и теперь частично меняют бордюры и тротуары.

Самые масштабные ремонтные работы идут на улице Верхне-Курьинская (от 2-й Линии до «Дороги Дружбы»). Параллельно подрядчики ремонтируют улицу Максима Горького (от Монастырской до Ленина) — там уже сделали фрезерование. Всего в этом году планируют обновить 17 участков дорог в Перми.

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