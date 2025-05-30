Известно, где уже начались дорожные работы

В первую очередь начались работы на нескольких объектах. На улице Лихвинская (от Старцева до Братской) начали фрезеровку, затем обновят асфальтовое покрытие, заездные карманы и колодцы. На улице Космонавта Леонова (от Рязанской до Архитектора Свиязева) уже уложили выравнивающий слой и теперь частично меняют бордюры и тротуары.

Самые масштабные ремонтные работы идут на улице Верхне-Курьинская (от 2-й Линии до «Дороги Дружбы»). Параллельно подрядчики ремонтируют улицу Максима Горького (от Монастырской до Ленина) — там уже сделали фрезерование. Всего в этом году планируют обновить 17 участков дорог в Перми.