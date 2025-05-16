Летом маршрутную сеть Перми ждут изменения: рассказываем, каких автобусов это коснется

С 1 июня маршрут №27 переходит на автобусы особо большого класса. Также в этом году «гармошки» будут у №1, №14, №15 и №53. Ранее они появились на автобусах маршрута №50.

У автобуса №12 увеличится количество подвижного состава, он будет следовать через «Мачтобазу» и «Порт Пермь» вместо №47. Данный маршрут перенаправят до остановки «Гравийный завод», другой конечной станет «Аэропорт Бахаревка». На эту остановку больше не будет заезжать маршрут №59, все рейсы автобуса будут следовать до остановки «Микрорайон Нагорный». Чтобы добраться до остановки «Планета» пассажирам предлагают пользоваться кольцевыми автобусами №28 и №29.