Летом маршрутную сеть Перми ждут изменения: рассказываем, каких автобусов это коснется

Летом 2025 года маршрутную сеть Перми ждут изменения, которые коснутся нескольких автобусов. В пресс-службе городской администрации рассказали, что корректировки транспортной системы прорабатывались в течение 2024 года.
С 1 июня маршрут №27 переходит на автобусы особо большого класса. Также в этом году «гармошки» будут у №1, №14, №15 и №53. Ранее они появились на автобусах маршрута №50.
У автобуса №12 увеличится количество подвижного состава, он будет следовать через «Мачтобазу» и «Порт Пермь» вместо №47. Данный маршрут перенаправят до остановки «Гравийный завод», другой конечной станет «Аэропорт Бахаревка». На эту остановку больше не будет заезжать маршрут №59, все рейсы автобуса будут следовать до остановки «Микрорайон Нагорный». Чтобы добраться до остановки «Планета» пассажирам предлагают пользоваться кольцевыми автобусами №28 и №29.
С начала июня рейсы маршрута №77 с литерой «К» будут выделены в отдельный маршрут — №78. Так пассажирам будет проще ориентироваться. На обоих маршрутах появятся 12-метровые автобусы. Кольцевой маршрут №21 закроют, так как он дублирует другие автобусы. Вместо него советуют пользоваться №24, №48 и №73.
С 15 июля маршрут №67 перенесут на улицу Пушкина, конечной остановкой станет Улица Куфонина». В департаменте транспорта говорят, что жители Заостровки смогут пользоваться автобусами особо большого класса на маршруте №14. Их планируют запустить в течение 2025 года.
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