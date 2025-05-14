Велодорожка на улице Ленина стала синей: такого еще не было!

В первую очередь дорожную разметку наносят на основных магистральных дорогах и улицах. Работы проводят в основном ночью, чтобы не мешать дорожному движению. В пресс-службе городской администрации рассказали, что уже размечена проезжая часть на улицах Спешилова, Попова, Докучаева, Кировоградской, Энгельса, Локомотивной, на шоссе Космонавтов, а также на автодорогах Пермь — Новые Ляды и Пермь — Сылва.

Обновлять дорожную разметку в Перми будут до октября. Всего в этом сезоне планируют нанести более 60 тыс. м2 дорожной разметки. Для этого используют лакокрасочные материалы и термопластик, который отличается высокой стойкостью и применяется на загруженных участках дорог и пешеходных переходах с интенсивным движением.