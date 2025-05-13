С 1 июля повысят стоимость муниципальных парковок

Стоимость парковки в зоне №101 вырастет до 30 рублей за час.В нее также добавят участки улиц, которые ранее находились в тарифной зоне №103.В пресс-службе администрации напомнили, что №101 ограничена участками улиц Плеханова, Луначарского (частично), Окулова (частично), Советская (частично),Парковая, Клименко, Пушкина (частично), Островского, Революции (частично),Чернышевского, Героев Хасана, Соловьева, Куйбышева (частично).

С 1 июля 2025 года вырастет стоимость плоскостных парковок,которые расположены в тарифных зонах №201, №202, №301, №302. Плата за них будетсоставлять 30 рублей.