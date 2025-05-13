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Транспорт

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С 1 июля повысят стоимость муниципальных парковок

В Перми с 1 июля вырастет стоимость платной парковки. Речь о зоне №101, где, по данным Пермской дирекции дорожного движения, занятость парковочных мест превысила 90%.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Стоимость парковки в зоне №101 вырастет до 30 рублей за час.В нее также добавят участки улиц, которые ранее находились в тарифной зоне №103.В пресс-службе администрации напомнили, что №101 ограничена участками улиц Плеханова, Луначарского (частично), Окулова (частично), Советская (частично),Парковая, Клименко, Пушкина (частично), Островского, Революции (частично),Чернышевского, Героев Хасана, Соловьева, Куйбышева (частично).

С 1 июля 2025 года вырастет стоимость плоскостных парковок,которые расположены в тарифных зонах №201, №202, №301, №302. Плата за них будетсоставлять 30 рублей.

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