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Пермский край попал в пятерку регионов, где было больше всего «пьяных» ДТП

Пермский край попал в пятерку регионов РФ, в которых произошло больше всего ДТП с пьяными водителями. На данные Госавтоинспекции с января по апрель 2025 года ссылается «Коммерсант».

ЦБДД Пермского края/Telegram

В Пермском крае с начала года зафиксировано 62 «пьяных» ДТП. Но лидером по числу аварий с участием пьяного водителя стал Краснодарский край (105 аварий), также в пятерке Нижегородская (81) и Воронежская (70) области, Красноярский (65) край.

В целом в России количество «пьяных» ДТП в начале года снизилось на 15,9% (до 2 тыс. аварий).

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