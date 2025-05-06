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С 7 по 8 мая ограничат проезд по Компросу, Средней дамбе, площадям Комсомольская и Карла Маркса: полный список улиц

В Перми 7 и 8 мая для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении торжественной акции «Поклонимся великим тем годам» ограничат и закроют проезд. Об изменениях рассказали в Центре безопасности дорожного движения Пермского края.

Центр безопасности дорожного движения Пермского края/Telegram

С 19:00 7 мая по 13:00 8 мая будет ограничено движение транспорта в Свердловском районе на:

  • четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта (от Коминтерна до Белинского)
  • Комсомольской площади
  • улице Белинского (от Пионерской до площади Карла Маркса)
  • площади Карла Маркса
  • улице Сибирской (от площади Карла Маркса до Пушкина)
  • улице Полины Осипенко (от 25 Октября до Сибирской)
  • улице Пушкина (от Сибирской до Николая Островского)
  • улице Николая Островского (от Пушкина до Достоевского)
  • улице Достоевского (от Николая Островского до Парковой)
  • улице Парковой (от Достоевского до Ленина)
  • Северной дамбе (от Ленина до Уральской)

Полностью будет закрыт проезд 8 мая, с 10:00 до 12:00, на:

  • четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта (от Коминтерна до Белинского)
  • Комсомольской площади
  • улице Белинского (от Пионерской до площади Карла Маркса)
  • площади Карла Маркса
  • улице Сибирской (от площади Карла Маркса до Пушкина)
  • улице Полины Осипенко (от 25 Октября до Сибирской)
  • улице Пушкина (от Сибирской до Николая Островского)
  • улице Николая Островского (от Пушкина до Достоевского)
  • улице Достоевского (от Николая Островского до Парковой)
  • улице Парковой (от Достоевского до Ленина)
  • Северной дамбе (от Ленина до Уральской)

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