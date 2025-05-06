С 7 по 8 мая ограничат проезд по Компросу, Средней дамбе, площадям Комсомольская и Карла Маркса: полный список улиц

С 19:00 7 мая по 13:00 8 мая будет ограничено движение транспорта в Свердловском районе на:

четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта (от Коминтерна до Белинского)

Комсомольской площади

улице Белинского (от Пионерской до площади Карла Маркса)

площади Карла Маркса

улице Сибирской (от площади Карла Маркса до Пушкина)

улице Полины Осипенко (от 25 Октября до Сибирской)

улице Пушкина (от Сибирской до Николая Островского)

улице Николая Островского (от Пушкина до Достоевского)

улице Достоевского (от Николая Островского до Парковой)

улице Парковой (от Достоевского до Ленина)

Северной дамбе (от Ленина до Уральской)

Полностью будет закрыт проезд 8 мая, с 10:00 до 12:00, на: