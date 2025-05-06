С 7 по 8 мая ограничат проезд по Компросу, Средней дамбе, площадям Комсомольская и Карла Маркса: полный список улиц

В Перми 7 и 8 мая для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении торжественной акции «Поклонимся великим тем годам» ограничат и закроют проезд. Об изменениях рассказали в Центре безопасности дорожного движения Пермского края.
С 19:00 7 мая по 13:00 8 мая будет ограничено движение транспорта в Свердловском районе на:
- четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта (от Коминтерна до Белинского)
- Комсомольской площади
- улице Белинского (от Пионерской до площади Карла Маркса)
- площади Карла Маркса
- улице Сибирской (от площади Карла Маркса до Пушкина)
- улице Полины Осипенко (от 25 Октября до Сибирской)
- улице Пушкина (от Сибирской до Николая Островского)
- улице Николая Островского (от Пушкина до Достоевского)
- улице Достоевского (от Николая Островского до Парковой)
- улице Парковой (от Достоевского до Ленина)
- Северной дамбе (от Ленина до Уральской)
Полностью будет закрыт проезд 8 мая, с 10:00 до 12:00, на:
- четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта (от Коминтерна до Белинского)
- Комсомольской площади
- улице Белинского (от Пионерской до площади Карла Маркса)
- площади Карла Маркса
- улице Сибирской (от площади Карла Маркса до Пушкина)
- улице Полины Осипенко (от 25 Октября до Сибирской)
- улице Пушкина (от Сибирской до Николая Островского)
- улице Николая Островского (от Пушкина до Достоевского)
- улице Достоевского (от Николая Островского до Парковой)
- улице Парковой (от Достоевского до Ленина)
- Северной дамбе (от Ленина до Уральской)
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