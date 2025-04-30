Днем 1 мая изменят маршруты 12 автобусов, а ночью закроют Коммунальный мост

С 11:45 до 16:30 будет перекрыто движение по Комсомольскому проспекту на участке от Комсомольской площади до улицы Пушкина. Из-за этого автобусы №19, №45, №59 и №74 будут объезжать по улице Куйбышева, а №1, №36, №51, №67 и №81 — по Пушкина и Сибирской. Трамвай №11 перенаправят на улицу Ленина, автобус №50 укоротят до Комсомольской площади, №60 — до ПНИПУ. Автобус №13 будет следовать в обе стороны по улице Белинского.

На время проведения праздничного фейерверка 1 мая с 22:30 до 23:30 закроют проезд по Коммунальному мосту. В пресс-службе администрации города рассказали, что для удобства горожан, которые будут возвращаться домой после салюта, продлят работу нескольких автобусных маршрутов. Автобусы №3, №6, №15, №20, №32, №36, №50, №51, №53, №60, №67, №72, №74, №77, №81, а также трамваи №4 и №7 отправятся после 23:30. Со станции Пермь-1 запустят ночную электричку кольцевого маршрута.