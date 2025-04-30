Пермь станет первой точкой маршрута ретропоезда на паровозной тяге

Первой точкой на маршруте ретропоезда станет Пермь, а конечной — Ноябрьск. Всего планируется 19 остановок в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО.

В пресс-службе СвЖД рассказали, что подвижной состав был в эксплуатации в военное время и послевоенный период. В него входят солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, вагон-санпропускник, вагон-электростанция, вагон-кухня, хлебопекарня и вагон-склад. Также в составе открытая платформа с исторической военной техникой.

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