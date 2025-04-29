Названы места, где будут работать две новые плоскостные парковки

Одна из новых парковок — внутризональная плоскостная — будет находиться в районе дома №12 на улице Окулова. Она входит в тарифную зону №201, ее время работы с 9:00 до 19:00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней. Перехватывающая плоскостная парковка появится вблизи Дворца культуры железнодорожников, она войдет в тарифную зона №302. Ее режим работы круглосуточный.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что новые плоскостные остановки оборудуют системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и информационными щитами.