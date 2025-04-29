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На восьми улицах в центре города закроют проезд 1 мая: список и схема

В центре Перми вводят ограничение и запрет проезда по нескольким улицам. В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что это связано с проведением первомайской легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Звезда».

Схема перекрытия улиц 1 мая в Перми
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Схема перекрытия улиц 1 мая в Перми

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

С 19:00 30 апреля по 17:00 1 мая ограничат движение на Комсомольском проспекте (по обеим сторонам от улицы Пушкина до дома № 67) и улице Краснова (от Пушкина до Комсомольского проспекта).

1 мая, с 11:45 до 17:00, закроют проезд на:

  • Комсомольском проспекте (по обеим сторонам от улицы Пушкина до дома № 67);
  • улице Краснова (от Пушкина до Газеты Звезда)
  • улице Революции (от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда);
  • улице Швецова (от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда);
  • улице Глеба Успенского (от Пионерской до Комсомольского проспекта);
  • улице Тимирязева (от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда);
  • улице 1-й Красноармейской (от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда);
  • улице Полины Осипенко (от Пионерской до Газеты Звезда).

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