На восьми улицах в центре города закроют проезд 1 мая: список и схема

С 19:00 30 апреля по 17:00 1 мая ограничат движение на Комсомольском проспекте (по обеим сторонам от улицы Пушкина до дома № 67) и улице Краснова (от Пушкина до Комсомольского проспекта).

1 мая, с 11:45 до 17:00, закроют проезд на: