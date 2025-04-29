На восьми улицах в центре города закроют проезд 1 мая: список и схема

В центре Перми вводят ограничение и запрет проезда по нескольким улицам. В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что это связано с проведением первомайской легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Звезда».
С 19:00 30 апреля по 17:00 1 мая ограничат движение на Комсомольском проспекте (по обеим сторонам от улицы Пушкина до дома № 67) и улице Краснова (от Пушкина до Комсомольского проспекта).
1 мая, с 11:45 до 17:00, закроют проезд на:
- Комсомольском проспекте (по обеим сторонам от улицы Пушкина до дома № 67);
- улице Краснова (от Пушкина до Газеты Звезда)
- улице Революции (от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда);
- улице Швецова (от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда);
- улице Глеба Успенского (от Пионерской до Комсомольского проспекта);
- улице Тимирязева (от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда);
- улице 1-й Красноармейской (от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда);
- улице Полины Осипенко (от Пионерской до Газеты Звезда).
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