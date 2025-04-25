Проезд по проспекту Парковый закроют, а автобусы пустят в объезд

С 15:00 25 апреля до 17:00 26 апреля на участке проспекта Парковый от улицы Зои Космодемьянской до Желябова запретят остановку и стоянку транспорта. По данным пресс-службы департамента транспорта, с 9:00 часов 17:00 часов 26 апреля 2025 года на этом же участке движение транспорта будет полностью закрыто.

26 апреля с 9:00 до 17:00 также изменится схема движения автобусов №11, 12, 14, 30, 47, 50, 54, 64, 67 и 74. Они пойдут в объезд по улицам Зои Космодемьянской, Подлесной и Желябова. Пассажиров просят в это время пользоваться остановочными пунктами на Подлесной.