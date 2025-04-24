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Транспорт

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В Перми установят 80 новых камер-детекторов транспорта

В 2025 году в Перми продолжат развивать интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В пресс-службе министерства транспорта Пермского края говорят, что современное оборудование собирает точные данные о трафике в режиме реального времени.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

На 47 перекрестках в Перми установят 80 новых детекторов транспорта. Они определяют скорость, плотность потока, число машин по направлениям. Эти данные в режиме реального времени анализируют транспортные инженеры, которые корректируют работу светофоров.

Также в Перми планируют модернизировать около 200 уже установленных видеокамер. В них появится новое программное обеспечение, которое работает на базе технологии компьютерного зрения. Оно позволит распознавать ДТП и нештатные ситуации на дорогах автоматически, без участия специалиста. Система сразу передает информацию о случившемся диспетчеру, а тот — службам быстрого реагирования. В министерстве транспорта отметили, что за первые месяцы 2025 года таким образом удалось выявить 10 ДТП на 12 ключевых перекрестках.

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