В Перми установят 80 новых камер-детекторов транспорта

На 47 перекрестках в Перми установят 80 новых детекторов транспорта. Они определяют скорость, плотность потока, число машин по направлениям. Эти данные в режиме реального времени анализируют транспортные инженеры, которые корректируют работу светофоров.

Также в Перми планируют модернизировать около 200 уже установленных видеокамер. В них появится новое программное обеспечение, которое работает на базе технологии компьютерного зрения. Оно позволит распознавать ДТП и нештатные ситуации на дорогах автоматически, без участия специалиста. Система сразу передает информацию о случившемся диспетчеру, а тот — службам быстрого реагирования. В министерстве транспорта отметили, что за первые месяцы 2025 года таким образом удалось выявить 10 ДТП на 12 ключевых перекрестках.