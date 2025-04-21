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Транспорт

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Шесть остановок в центре города заменят на новые

В центре Перми весной собираются отремонтировать шесть остановок. В департаменте транспорта пояснили, что у них восстановят фундамент и заменять сами павильоны, на работы уйдет несколько дней.

Пресс-служба администрации Перми

Обновление запланировано на остановках «Ул. Чернышевского» (в сторону Революции), «Ул. Сибирская» (на Луначарского), «Ул. Максима Горького» (на Екатерининской), «Театр юного зрителя» (на Екатерининской), «Гипермаркет «Семья» (со стороны центра), «Площадь Дружбы» (на Дружбы).

Ранее специалисты начали обновление остановки «Биомед». Здесь предстоят большие работы по ремонту уже имеющегося павильона: уникальную конструкцию планировали сохранить и искали его собственника.

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