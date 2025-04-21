Шесть остановок в центре города заменят на новые

Обновление запланировано на остановках «Ул. Чернышевского» (в сторону Революции), «Ул. Сибирская» (на Луначарского), «Ул. Максима Горького» (на Екатерининской), «Театр юного зрителя» (на Екатерининской), «Гипермаркет «Семья» (со стороны центра), «Площадь Дружбы» (на Дружбы).

Ранее специалисты начали обновление остановки «Биомед». Здесь предстоят большие работы по ремонту уже имеющегося павильона: уникальную конструкцию планировали сохранить и искали его собственника.