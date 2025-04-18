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В районе трамвайного кольца на Стахановской ограничат проезд: показываем схему

В районе трамвайного кольца на пересечении улиц Стахановская и Мира ограничат движение транспорта на выходные. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края пояснили, что там будут проводить работы по реконструкции трамвайных путей.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
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Ограничения для транспорта начнут действовать с 23:00 18 апреля. Вернуть прежнюю схему проезда планируют открыть в 6:00 21 апреля.

Пресс-служба администрации Перми

Из-за введенных ограничений 19 и 20 апреля изменится схема проезда автобусов №4 и 36. В пресс-службе департамента транспорта Перми пояснили, что №36 из центра города пойдет в объезд по улице Советской Армии, а №4 будет пропускать остановку «Улица Стахановская».

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