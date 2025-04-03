На дорогах вводят весенние ограничения для транспорта: рассказываем, кого они не коснутся

До 1 мая ограничили движение большегрузного транспорта на дорогах с переходным типом покрытия. С 7 апреля такие же меры вводят на дорогах с асфальтобетонным типом покрытия. Ограничения будут действовать до 6 мая. В обоих случаях они не распространяются на транспорт, который перевозит пассажиров, подвозит продукты, лекарства, корма для животных, топливо и почту.

Летом, с 1 июня до 31 августа, будет ограничено движение тяжеловесного транспорта на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным типом покрытия. Эти меры будут действовать с 10:00 до 22:00, если температура воздуха поднимется выше 32°C .