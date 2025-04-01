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Электросамокаты продолжат эвакуировать с улиц города и в этом году

Власти Перми решили продолжить эвакуировать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) с улиц города. Хотя сезон сервисы кикшеринга в этом году так и не начали.

Пресс-служба администрации Перми

Финансирование программы по эвакуации и хранению средств индивидуальной мобильности продолжится в 2025 году. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации Перми. Электросамокаты и другие СИМ, размещенные с нарушениями, будут вывозить на штрафстоянку на окраине города, как и в 2024 году. Прошлой весной в Перми эвакуировали более 500 электросамокатов, оставленных в запрещенных для парковки местах.

Напомним, новые поправки в правилах благоустройства Перми начали действовать в конце марта 2024. Согласно изменениям электросамокаты и другие СИМ можно размещать только на велосипедных парковках в положении стоя. Таких нет в центре города и на улицах особого градостроительного значения. Под запретом также газоны, тротуары, цветники, детские и спортивные площадки.

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