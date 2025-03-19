В этом году появятся еще 59 «умных» остановок

«Умные» остановки оснащены электронным табло, видеокамерой, зарядными устройствами, «тревожной» кнопкой. На сегодня в Перми насчитывается 100 таких остановочных пунктов.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на начальника департамента транспорта Анатолия Путина, «умные» остановки нужны не во всех районах города. Во-первых, их ставят в местах с высокой плотностью застройки и наибольшим пассажиропотоком, во-вторых, не везде есть техническая возможность подведения электропитания к павильонам такого типа.