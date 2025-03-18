Дороги и обочины начали очищать от снежных завалов

Ямочный ремонт в Перми проводят с помощью литого асфальтобетона. Как отметили глава города Эдуард Соснин, этот материал устойчив к нагрузкам и перепадам температур, что особенно актуально весной. Ремонтные работы уже сделали на улицах Мира, Ласьвинская, Сивашская, Лесная, Строителей, Мильчакова, Николая Островского. Ямочный ремонт пообещали проводить по мере обнаружения новых аварийных участков. Состояние дорог в ежедневном режиме мониторят представители подрядчиков.

Параллельно рабочие занимаются отводом талых вод: прокладывают каналы в снежных валах, очищают обочины и водоприемные решетки, ворошат снег на газонах. Эти меры должны ускорить таяние снега и минимизировать негативное воздействие талых вод на дорожное покрытие. В первую очередь эти работы коснутся участков с интенсивным движением транспорта и мест с социально значимыми объектами.