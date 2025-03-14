В конце марта запустят скоростные электрички до Яйвы

Как рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги, пригородный поезд от станции Пермь-2 до Яйвы будет курсировать два раза в неделю, по выходным. На пути предусмотрены дополнительные остановки в Копях и Всеволодо-Вильва.

Напомним, «Финисты» пришли на смену «Ласточкам» в 2024 году. Они ходят по кольцевому маршруту, а также до Чусового, Губахи, Верещагино.

Информационный обзор редакции.