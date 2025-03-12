Проезд по путепроводу на улице Строителей закрыли до сентября

В Перми почти на полгода продлили запрет проезда на улицах Строителей и Локомотивной. Ограничения должны были действовать до 9 марта.
Проезд будет запрещен на путепроводе на развязке с улицей Локомотивная и на участке от развязки с улицей Локомотивная до перекрестка с улицей Малкова. Ограничения будут действовать до 1 сентября.
В пресс-службе министерства транспорта Пермского края объяснили, что перекрытие связано с продолжением строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская».
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