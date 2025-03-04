В общественном транспорте начали тестировать оплату через СБП

После обновления до тестовой версии можно будет отсканировать QR-код в салоне и выбрать способ оплаты: существующая виртуальная транспортная карта или привязанный СБП-счет.

Как рассказали в пресс-службе администрации города Перми, проезд в автобусах и трамваях также можно оплатить по госномеру транспортного средства, по геолокации или через Bluetooth.