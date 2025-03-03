18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Строители закончили обустройство свайных оснований для всех опор путепровода на Карпинского

Реконструкция на улице Карпинского в Перми продолжается. Рабочие закончили устраивать свайное основание для всех пяти опор путепровода и приступили к новому этапу.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Сейчас строители возводят тела опор, рассказали в министерстве транспорта. На следующем этапе будут монтировать первые балки пролетных строений. Параллельно на реконструируемом участке переустраивают инженерные коммуникации. Эти работы выполнены на 50%, а устройство насыпи земляного полотна готово на 30%.

В минтрансе отметили, что реконструкция улицы Карпинского идет по графику. Закончить работы, в том числе на путепроводе, планируют в апреле 2026 года.

Напомним, после реконструкции участок улицы Карпинского от Мира до шоссе Космонавтов расширят. Количество полос увеличится до шести, а трамвайные пути отделят от машин бортовым камнем, чтобы общественный транспорт работал бесперебойно.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: