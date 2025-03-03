Строители закончили обустройство свайных оснований для всех опор путепровода на Карпинского

Сейчас строители возводят тела опор, рассказали в министерстве транспорта. На следующем этапе будут монтировать первые балки пролетных строений. Параллельно на реконструируемом участке переустраивают инженерные коммуникации. Эти работы выполнены на 50%, а устройство насыпи земляного полотна готово на 30%.

В минтрансе отметили, что реконструкция улицы Карпинского идет по графику. Закончить работы, в том числе на путепроводе, планируют в апреле 2026 года.

Напомним, после реконструкции участок улицы Карпинского от Мира до шоссе Космонавтов расширят. Количество полос увеличится до шести, а трамвайные пути отделят от машин бортовым камнем, чтобы общественный транспорт работал бесперебойно.