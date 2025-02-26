Дорогу от Перми до Кунгура расширят не раньше 2030 года

По данным специалистов Упрдор «Прикамье», сейчас запрошено финансирование на проведение проектно-изыскательных работ. «В случае его выделения, будет разработан проект. После его согласования и в случае выделения средств на реализацию участок планируется достроить к 2030 году», — передают в пресс-службе министерства транспорта.

Напомним, реконструкцию участка трассы Пермь — Екатеринбург от 47 до 58 км закончили осенью 2022 года.