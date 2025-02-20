18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Реконструкцию трамвайных путей на улице Мира завершат летом

Реконструкцию трамвайных путей на улице Мира планируется завершить до конца июня 2025 года. Об этом депутатам Городской думы сообщила начальник департамента экономики и промышленной политики Нина Конюкова.

Пермский транспорт

Работы начались в 2023 году: уложена рельсошпальная решетка на участке от улицы Власова до кольца на улице Стахановской.

Кроме того, продолжается работа по проектированию трамвайного депо «Балатово». Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию трамвайных путей по улицам Ленина, Сибирская, Петропавловская, Чернышевского и Белинского.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: