Реконструкцию трамвайных путей на улице Мира завершат летом

Работы начались в 2023 году: уложена рельсошпальная решетка на участке от улицы Власова до кольца на улице Стахановской.

Кроме того, продолжается работа по проектированию трамвайного депо «Балатово». Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию трамвайных путей по улицам Ленина, Сибирская, Петропавловская, Чернышевского и Белинского.