Реконструкцию трамвайных путей на улице Мира завершат летом

Реконструкцию трамвайных путей на улице Мира планируется завершить до конца июня 2025 года. Об этом депутатам Городской думы сообщила начальник департамента экономики и промышленной политики Нина Конюкова.
Работы начались в 2023 году: уложена рельсошпальная решетка на участке от улицы Власова до кольца на улице Стахановской.
Кроме того, продолжается работа по проектированию трамвайного депо «Балатово». Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию трамвайных путей по улицам Ленина, Сибирская, Петропавловская, Чернышевского и Белинского.
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