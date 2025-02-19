Светофоры Перми начали показывать буквы

Специалисты краевого Министерства транспорта объясняют значение новых символов. «РУ» или «ОУ» означают ручное или операторское управление, когда специалисты Центра безопасности дорожного движения в реальном времени регулируют работу светофора для снижения заторов. «АУ» — это адаптивное управление, когда сам светофор анализирует транспортный поток и корректирует длительность сигнала в зависимости от загруженности перекрестка.

Символы «–» или мигающее «199» на вызывных переходах информируют, что время смены сигнала определяется после нажатия пешеходом специальной кнопки.

Новая система уже работает на Комсомольском проспекте, улицах Ленина и Строителей. В перспективе планируется оснастить современным оборудованием большее количество перекрестков.