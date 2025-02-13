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Число зарядных станций для электромобилей в Пермском крае превысило 110 единиц

За 2024 год количество зарядных станций для электромобилей в Пермском крае увеличилось на 37,5% — со 80 до 110 единиц. Об этом сообщила министр экономического развития и инвестиций региона Татьяна Чуксина.

Shutterstock.com

Общий объем инвестиций в развитие зарядной инфраструктуры составил 127,3 млн рублей. Инвесторам возместили 67,7 млн рублей в виде субсидий, из которых 50,8 млн рублей — из федерального бюджета и 16,9 млн рублей — из регионального.

За 2023-2024 годы в регионе установили 63 быстрозарядные станции при государственной поддержке. Большая часть новых станций появилась в муниципалитетах, в том числе в популярных туристических локациях — Губахе, Кунгуре и селе Ключи. В Перми зарядные станции разместили около торговых центров, термального комплекса и автомойки.

Параллельно растет и количество электротранспорта: если в 2023 году в регионе было зарегистрировано 2,5 тысячи электромобилей и гибридов, то к 2024 году их число достигло 2,6 тысячи. За 2024 год в крае зарегистрировали 736 новых электрокаров, что на 165% больше показателя 2023 года.

С 1 сентября 2024 года владельцы электромобилей получили дополнительную льготу — бесплатную парковку на первые два часа. Кроме того, они освобождены от уплаты транспортного налога.

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