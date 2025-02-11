В Пермь поступила партия новых белорусских автобусов

Автобусы были приобретены по программе льготного лизинга республики Беларусь. Субсидирование 2/3 ключевой ставки позволяет снизить стоимость машин на 20% по сравнению с коммерческим лизингом.

«Эти газомоторные автобусы большого класса способны вместить до 105 человек. Транспортные средства оснащены современными камерами, системами климат-контроля, оповещения пассажиров, а также бортовым комплексом навигации и связи. Для повышения комфорта количество стационарных валидаторов для оплаты проезда увеличено с 4 до 6», – отметил глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.

Автобусы также адаптированы для маломобильных граждан: есть кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок и специальное место в салоне.