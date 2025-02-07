Проезд по путепроводу на улице Строителей закроют на месяц

С 8 февраля на улице Строителей закроют проезд для транспорта. Ограничения касаются путепровода на развязке с улицей Локомотивная, а также участка от развязки с Локомотивной до перекрестка с улицей Малкова.
Проезд закрывают для обеспечения безопасности дорожного движения во время переустройства коммуникаций. Их проводят в рамках строительства дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская».
Как объяснили в пресс-службе министерства транспорта, это начальная стадия работ. Пока проезд планируют закрыть до 9 марта.
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