Проезд по путепроводу на улице Строителей закроют на месяц

Проезд закрывают для обеспечения безопасности дорожного движения во время переустройства коммуникаций. Их проводят в рамках строительства дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская».

Как объяснили в пресс-службе министерства транспорта, это начальная стадия работ. Пока проезд планируют закрыть до 9 марта.