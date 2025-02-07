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Транспорт

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Известно, где в центре появятся новые платные парковки

Еще несколько новых платных муниципальных парковок планируют создать в Перми. Они должны появиться в течение полугода.

Пресс-служба администрации Перми

В мае две новые парковки должны появиться недалеко от ДКЖ и в районе дома №12 на улице Окулова, а в июне — одна недалеко от «Товаров Прикамья» на Попова, 25. По данным Business Class, решение о дальнейшем расширении зоны платных парковок в Перми примут на основании данных мониторинга, который покажет, насколько загружены уже существующие парковки.

В декабре 2024 года появилась новая тарифная зона платной парковки Перми. Она начала действовать там, где занятость парковочных мест превысила 90%.

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