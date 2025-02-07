Известно, где в центре появятся новые платные парковки

В мае две новые парковки должны появиться недалеко от ДКЖ и в районе дома №12 на улице Окулова, а в июне — одна недалеко от «Товаров Прикамья» на Попова, 25. По данным Business Class, решение о дальнейшем расширении зоны платных парковок в Перми примут на основании данных мониторинга, который покажет, насколько загружены уже существующие парковки.

В декабре 2024 года появилась новая тарифная зона платной парковки Перми. Она начала действовать там, где занятость парковочных мест превысила 90%.