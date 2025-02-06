18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Появилась схема перекрытия улицы Монастырская: она будет действовать с 7 февраля

На улице Монастырская начнется реконструкция путепровода. Поэтому с 7 февраля в этом районе изменится схема проезда.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства туризма Пермского края

По данным пресс-службы министерства транспорта, дорогу от улицы Максима Горького, 2 до Дома Мешкова закроют для проезда.

На первом этапе движение по путепроводу на улице Монастырская от 25 Октября до Монастырской, 2Б (БЦ «Магнат») сделают реверсивным. На участке будет работать светофор, который будет пускать транспорт по одной полосе. Проезд со стороны Максима Горького закроют полностью. На втором этапе перекроют движение со стороны улицы 25 Октября, а со стороны Максима Горького, напротив, откроют.

Временная схема движения будет действовать на улице Монастырская до 1 декабря 2025 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: