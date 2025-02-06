Появилась схема перекрытия улицы Монастырская: она будет действовать с 7 февраля

По данным пресс-службы министерства транспорта, дорогу от улицы Максима Горького, 2 до Дома Мешкова закроют для проезда.

На первом этапе движение по путепроводу на улице Монастырская от 25 Октября до Монастырской, 2Б (БЦ «Магнат») сделают реверсивным. На участке будет работать светофор, который будет пускать транспорт по одной полосе. Проезд со стороны Максима Горького закроют полностью. На втором этапе перекроют движение со стороны улицы 25 Октября, а со стороны Максима Горького, напротив, откроют.

Временная схема движения будет действовать на улице Монастырская до 1 декабря 2025 года.